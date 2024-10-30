Кабмин получает право запрещать майнинг в отдельных субъектах РФ

25 октября президент Российской Федерации утвердил закон, который вносит ясность в правовое регулирование майнинга цифровых валют. Данный Федеральный закон был принят Государственной думой 22 октября 2024 года и получил одобрение Совета Федерации 23 октября 2024 года. Следовательно, с 1 ноября майнинг криптовалют будет считаться легальной деятельностью на территории РФ.

Кабмин получает возможность самостоятельно ограничивать майнинг в некоторых регионах Российской Федерации (изменения в законе «Об электроэнергетике»), а также устанавливать правила и условия, при которых будут вводиться такие запреты.

Реестр майнеров будет вестись Федеральной налоговой службой (ФНС). Для физлиц реестры не предусмотрены, однако на них будут действовать ограничения в отношении потребления энергии.

Пока реестры находятся на стадии разработки. По информации ФНС, всего их будет три: реестр хостинг-провайдеров, работающих с майнерами, реестр майнеров, объемов добытой криптовалюты, источников электроэнергии, оборудования, а также реестр адресов-идентификаторов для учета операций с цифровой валютой.