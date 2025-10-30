К Новому году сильнее всего могут подорожать креветки и мидии

«Ценозавр»: сезонный рост цен на морепродукты к Новому году может составить 10%

Стоимость разных видов морепродуктов увеличилась за прошедший год. Сильнее всего подорожали кальмары, наименьший рост цен продемонстрировали осьминоги, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Для исследования были отобраны морепродукты разных производителей. Их стоимость проанализирована при помощи в торговых сетях городов России.

С октября 2024 года цены на морепродукты показали следующий рост (в скобках указаны средние цены в октябре 2025 года):

• креветки (1кг) +7,4% (1261,8);

• кальмары (1кг) +26,9% (803,5);

• мидии (1кг) +13,5% (993,3);

• осьминоги (1кг) +5,3% (1580,9);

В исследовании приведены средние цены без учёта акционных предложений.

«К Новому году цены на морепродукты в России могут продолжить расти из-за сезонного спроса и зависимости от импорта. Общий рост цен может доходить до 10%. В большей степени могут подорожать креветки и мидии», — отметили эксперты «Ценозавра».