К концу года регионы подготовят программы развития экономики замкнутого цикла

17 июля Российский экологический оператор (РЭО) запустил серию обучающих семинаров для субъектов РФ, которые продлятся до конца августа. Это поможет регионам к декабрю сформировать первые проекты программ, согласованные с положениями указа Президента и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», сообщила пресс-служба РЭО.

«Программы должны отражать конкретные пути достижения ключевых показателей нацпроекта „Экономика замкнутого цикла“ к 2030 году. К этому сроку регионы должны обеспечить переработку не менее 50% образующихся отходов, снижение доли захоронения отходов до 25%. Каждый регион самостоятельно определит темпы движения и промежуточные целевые значения, исходя из своих возможностей, но должен выйти на общие показатели к 2030 году», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

По ее словам, РЭО проводит разъяснительные семинары до конца августа, чтобы помочь регионам разобраться в методологии. Ожидается, что к концу года субъекты завершат разработку своих программ.

Эти документы станут основой для реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», входящего в нацпроект «Экология». В них войдет анализ текущей ситуации по обращению с вторичными ресурсами, возможные схемы сотрудничества между отраслями, оценка замены первичного сырья вторичным, а также план конкретных мероприятий.

Особый акцент сделан на межведомственной координации: к разработке должны подключиться не только экологические ведомства, но и структуры, отвечающие за строительство, транспорт и промышленность.

РЭО курирует этот процесс, чтобы обеспечить методическое сопровождение и единые стандарты подготовки документов во всех регионах.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создать в России комплексную систему управления твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года на смену нацпроекту «Экология», завершившемуся в 2024 году, пришел новый нацпроект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений посвящено формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и использование не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.