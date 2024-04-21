Южная Корея выделит Киеву кредиты на 2,1 млрд долларов

Южная Корея и Украина подписали соглашение о кредитах на 2,1 млрд долларов

Министры финансов Республики Корея Чхве Сан Мок и его украинский коллега Сергей Марченко подписали рамочное соглашение о предоставлении Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 млрд долларов. Подписание документа состоялось 19 апреля в Вашингтоне, сообщает ТАСС .

В южнокорейском министерстве планирования и финансов отметили, что средства будут выделены через Фонд экономического развития и сотрудничества, основанный Южной Кореей в 1987 году. Стороны договорились совместно изучить проекты, которые могут помочь в восстановлении и развитии Украины.

Южнокорейский министр подчеркнул, что президент Республики Корея Юн Сок Ель в сентябре прошлого года объявил о выделении Киеву 2,3 млрд долларов. В 2024 году Украина получит 200 млн долларов, которые пойдут на гуманитарную помощь.

Чхве Сан Мок выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной и попросил оказать содействие, чтобы южнокорейские компании могли активно участвовать в восстановлении бывшей советской республики.

С начала СВО Сеул оказывал Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляя Киеву военные предметы нелетального характера, в том числе миноискатели.

Ранее президент Украины Владимир Зелинский заявил, что Киев готов получить помощь от США за кредитные деньги, так как других вариантов нет. Он подчеркнул, что в случае предложения Запада о кредите, Киев согласится без раздумий.