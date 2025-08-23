Южная Корея призвала Японию к тесному сотрудничеству из-за торговых воин

сегодня в 17:51

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на саммите с японским премьер-министром Сигэру Исибой призвал его к формированию более тесного сотрудничества из-за меняющихся условий в сфере мировой торговли, сообщает РИА Новости .

«Я уверен, что Республика Корея и Япония, имеющие схожие ценности, устройство и идеологию, обязаны усилить сотрудничество как никогда», — сказал Ли Чжэ Мен.

Как пишет агентство Yonhap, Сигэру Исиба поддержал предложение. Также он назвал усиление сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США очень важным, а для «мира и стабильности» нужны активные усилия.

Сигэру Исиба поблагодарил Ли Чжэ Мена, который недавно стал президентом республики, за выбор Японии как первой страны официального визита для двусторонних переговоров.

Еще участники саммита подтвердили свое намерение провести денуклеаризацию Северной Кореи и усилить трехстороннее партнерство с США.

Глава Южной Кореи прилетел в Японию перед саммитом с американским президентом Дональдом Трампом, который планируется провести 25 августа.