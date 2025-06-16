Юрист рассказал, когда работодатель может отказать в выплате премии

Юрист Владислав Основин объяснил, что выплата премий в компании обычно считается правом работодателя, а не обязанностью, но в отдельных случаях сотрудники могут добиваться через суд выплаты обещанных бонусов, сообщает «Секрет фирмы» .

По закону заработная плата включает стимулирующие выплаты, в том числе премии, которые считаются поощрением и регулируются локальными актами организации. Если премия не прописана в трудовом договоре или внутренних документах, суд чаще всего встанет на сторону работодателя в споре о невыплате.

Однако судебная практика показывает исключения. Если обещанная премия закреплена в трудовом договоре или локальных актах, у сотрудника есть высокие шансы взыскать ее в судебном порядке. Также суды рассматривают право на премию даже в случае увольнения работника до выплаты, если он выполнял свои обязанности в расчетном периоде.

Кроме того, работника нельзя лишать премии за весь период из-за одного дисциплинарного взыскания. Конституционный суд разъяснил, что лишение премии должно касаться только тех месяцев, когда применялось взыскание. Например, при годовой премии и взыскании только за один месяц, сотрудник сохраняет право на премию за остальные месяцы.

Юрист подчеркнул, что суды обычно не вмешиваются во внутреннюю политику работодателя по выплате премий, считая это его правом. Важно доказывать дискриминационный подход или неправомерность лишения премии в каждом конкретном случае, чтобы добиться положительного решения.