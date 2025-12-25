Юрист рассказал, как микрозаймы влияют на одобрение кредитов банками

Юрист Дмитрий Кваша сообщил, что банки могут отказать в выдаче кредита, если клиент недавно обращался за микрозаймом или имеет просроченные выплаты, сообщает «Вечерняя Москва» .

Банки часто отказывают в потребительских кредитах тем, кто недавно обращался в микрофинансовые организации. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что для банков такие клиенты считаются менее надежными.

Эксперт отметил, что наличие непогашенного микрозайма воспринимается банками как признак неспособности клиента вовремя вносить платежи и отсутствие залогового имущества. В таких случаях вероятность отказа в кредите значительно возрастает.

Если у человека есть просроченные выплаты по микрозайму, банки почти всегда отказывают в выдаче кредита.

«При наличии невыплаченного микрозайма клиент становится для банка огромным «ред-флагом», что впоследствии повлечет за собой отказ в выдаче денег», — подчеркнул Кваша.

Однако, по словам юриста, если клиент восстановит платежную дисциплину и внесет столько же своевременных платежей, сколько было просрочек, банки снова начнут рассматривать его кандидатуру. В этом случае отметка о прошлых проблемах с платежами перестанет играть решающую роль.

Кваша также предупредил об опасности общения с телефонными мошенниками и призвал не отвечать на их вопросы, особенно не произносить слово «да» в разговоре.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.