Юрист рассказал, как микрозаймы влияют на одобрение кредитов банками
Фото - © Sashenkov89 / Фотобанк Лори
Юрист Дмитрий Кваша сообщил, что банки могут отказать в выдаче кредита, если клиент недавно обращался за микрозаймом или имеет просроченные выплаты, сообщает «Вечерняя Москва».
Банки часто отказывают в потребительских кредитах тем, кто недавно обращался в микрофинансовые организации. Юрист Дмитрий Кваша пояснил, что для банков такие клиенты считаются менее надежными.
Эксперт отметил, что наличие непогашенного микрозайма воспринимается банками как признак неспособности клиента вовремя вносить платежи и отсутствие залогового имущества. В таких случаях вероятность отказа в кредите значительно возрастает.
Если у человека есть просроченные выплаты по микрозайму, банки почти всегда отказывают в выдаче кредита.
«При наличии невыплаченного микрозайма клиент становится для банка огромным «ред-флагом», что впоследствии повлечет за собой отказ в выдаче денег», — подчеркнул Кваша.
Однако, по словам юриста, если клиент восстановит платежную дисциплину и внесет столько же своевременных платежей, сколько было просрочек, банки снова начнут рассматривать его кандидатуру. В этом случае отметка о прошлых проблемах с платежами перестанет играть решающую роль.
Кваша также предупредил об опасности общения с телефонными мошенниками и призвал не отвечать на их вопросы, особенно не произносить слово «да» в разговоре.
