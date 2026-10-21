Юрист посоветовал Дедам Морозам и Снегурочкам оформить самозанятость

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что для сезонной подработки Дедом Морозом или Снегурочкой подойдет статус самозанятого, сообщает RT .

«Наиболее разумный вариант для человека, который собирается несколько недель поздравлять детей с Новым годом в костюме Деда Мороза или Снегурочки, — это зарегистрироваться в качестве самозанятого, если он работает самостоятельно и получает оплату непосредственно от клиентов», — отметил эксперт.

Он уточнил, что речь идет о разовых частных заказах, а не о работе по найму у организатора праздников. Налог на профессиональный доход позволяет получать оплату без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Ставка составляет 4% при расчетах с гражданами и 6% — с организациями и ИП. Для работы нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и выдавать заказчикам чеки. Годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей.

Если артистов нанимает агентство, стороны могут заключить договор гражданско-правового характера. Действующий ИП может получать оплату, если его налоговый режим подходит для этой деятельности. Открывать ИП ради пары недель подработки обычно нецелесообразно, отметил юрист.

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