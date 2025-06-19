Юрист объяснила, почему невозможно списать долги за роскошь через банкротство

Верховный суд России запретил использовать процедуру банкротства для списания кредитов, которые были оформлены и потрачены на роскошный образ жизни. О том, что будет, если все-таки попытаться пройти через банкротство без веских оснований, подробно рассказала юрист московской коллегии адвокатов «Капитал», специалист в сфере банкротства Анастасия Борзикова, пишет RT .

По словам специалиста, в России были случаи, когда люди с высокими доходами намеренно брали кредиты, тратили деньги на дорогую одежду, питались в ресторанах и пользовались элитным транспортом. После этого они увольнялись с работы и пытались объявить себя банкротами, чтобы не возвращать долги.

Борзикова рассказала, что суд уже отказал в списании долгов банковскому сотруднику, который сам уволился и не делал ничего, чтобы найти новый источник дохода, но хотел объявить себя банкротом.

«Суды установили, что гражданин последовательно увеличивал долговую нагрузку, оформляя займы при наличии устойчивого дохода и отсутствии признаков объективной неплатежеспособности. Его поведение было расценено как злоупотребление механизмом потребительского банкротства с целью последующего уклонения от исполнения обязательств. Отдельное внимание было уделено фактам умышленного накопления долгов за короткий период времени с сокрытием реальных целей кредитования, что лишало банки возможности адекватно оценивать риски», — пояснила специалист.

По словам эксперта, в настоящее время суды создают такую практику, которая не позволяет списывать долги, если выяснится, что кредиты брались не на жизненно важные нужды, а на показную роскошь, хотя у человека была возможность выплачивать эти долги.

При оценке дел о банкротстве суды теперь рассматривают поведение должника комплексно. Они учитывают, для чего брался кредит, каково было финансовое состояние человека при заключении договора, что он делал перед подачей на банкротство и как относится к работе.

Юрист пояснила, что Верховный суд, закрепив эти критерии, практически закрыл возможность использовать банкротство для избавления от долгов, которые появились из-за необоснованного потребления в ущерб кредиторам. По словам Борзиковой, попытки уклониться от обязательств через банкротство после чрезмерных трат будут, скорее всего, пресекаться судами уже на начальных этапах рассмотрения.