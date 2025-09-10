Юрист Хаминский рассказал о мерах по снижению закредитованности населения

Центробанк рассматривает запрет на выдачу кредитов банками и МФО по СМС и требует использовать только официальные данные о доходах заемщиков при оценке платежеспособности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Центробанк России обсуждает с участниками рынка возможность запрета оформления кредитов банками и микрофинансовыми организациями по СМС и на основании неофициальных данных о доходах. Регулятор настаивает, что при расчете долговой нагрузки необходимо использовать только официальные сведения о доходах заемщиков, полученные из информационных систем ФНС и Социального фонда России через сервис «Цифровой профиль». Полный перечень необходимых данных планируется утвердить к 1 марта 2026 года.

Банки выступают против новых требований и настаивают на сохранении действующих методик оценки, включая использование данных Росстата. Они опасаются, что ужесточение правил приведет к росту нелегального кредитования.

Юрист Александр Хаминский пояснил, что инициатива ЦБ направлена на сокращение закредитованности населения и борьбу с бесконтрольной выдачей кредитов. По его словам, просрочка по потребительским займам в России уже превышает трлн рублей. Хаминский отметил, что сейчас для оформления кредита часто достаточно подтвердить заявку по СМС, без проверки кредитоспособности заемщика.

«В 2025 году в России наблюдается рост просроченной задолженности по кредитам, особенно по необеспеченным потребительским займам. По данным на середину 2025 года, просрочка достигла рекордных 1,5 трлн рублей, что составляет 5,7% от всего розничного кредитного портфеля физических лиц», — сообщил Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что новые требования ЦБ направлены на повышение прозрачности и снижение рисков для заемщиков и кредиторов.