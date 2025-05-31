Юрист Хаминский объяснил несостоятельность идеи детских сберегательных счетов

Хаминский: молодым семьям актуальнее иметь средства здесь и сейчас

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский назвал несостоятельной идею детских сберегательных счетов, где государство или родители откладывают средства до совершеннолетия ребенка, сообщает RT .

По словам юриста, в первые годы жизни малыша его родители испытывают финансовое давление. Причем их карьерный рост непредсказуем, чтобы говорить о создании сберегательных счетов.

Хаминский отметил, что отложенные бюджетные средства можно будет вернуть только спустя 18 лет, то есть после совершеннолетия ребенка. Это чревато тем, что в случае каких-либо финансовых угроз эти инвестиции могут стать невосполнимой потерей.

Юрист добавил, что лучше молодым семьям иметь средства здесь и сейчас, а государству проще увеличить им прямую поддержку, выделяя льготы и пособия.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании в РФ системы детских сберегательных счетов. Его авторами стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду».