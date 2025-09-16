Юрий Сапрыкин зарегистрировал бренд «Страдающее Средневековье» для производства алкоголя

«Страдающее Средневековье» будет выпускать вино, пиво и эль под своим названием

Создатель паблика «Страдающее Средневековье» Юрий Сапрыкин зарегистрировал одноименный бренд в Роспатенте, под которым планируется выпускать алкогольные и безалкогольные напитки, сообщает Газета.ru .

Юрий Сапрыкин, основатель популярного паблика «Страдающее Средневековье», 15 сентября зарегистрировал в Роспатенте товарный знак с этим названием. Исключительное право на бренд «Страдающее Средневековье Suffering Middle Ages» будет действовать до мая 2035 года.

Как сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, под этим брендом можно будет производить и продавать вино, пиво, эль, а также безалкогольные напитки, включая минеральную воду, энергетики и фруктовые соки. Соответствующая заявка уже подана и находится в распоряжении «Газеты.Ru».

В Rusprofile уточнили, что Юрий Сапрыкин является соучредителем компании «Платформа по гуманитарным наукам «Страдариум» и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности в области художественного творчества.

Сообщество «Страдающее Средневековье» существует в социальной сети «ВКонтакте» и насчитывает более полумиллиона подписчиков. В паблике публикуются мемы, созданные по мотивам средневековой живописи и книжной миниатюры, а также выпущена одноименная настольная игра.