Юань продолжает укрепляться к рублю

Юань к концу прошлой рабочей недели показал укрепление относительно рубля на Московской бирже. В пользу роста курса китайской валюты — свежая экономическая аналитика по ВВП КНР, сообщил РИАМО, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Показатели китайского ВВП в третьем квартале текущего года оказались выше прогнозируемых — он вырос на 4,6% относительно аналогичного периода 2023 года. Подобному результату, по мнению экспертов, способствовал рост промышленного производства, сельского хозяйства и сектора услуг.

«При этом на экономику Китая, и на курс юаня, в частности, по-прежнему продолжает давить слабый внутренний спрос, снижение темпов роста экспорта, а также достаточно нестабильная обстановка на рынке недвижимости», — отметил Тимошенко.

По его словам, добавляют оптимизма заявления властей КНР о продолжении курса на активную поддержку экономики и такие меры, как, например, повторное уменьшение суммы, которую обязаны держать в резервах китайские банки. Однако риски невыполнения поставленных целей все же сохраняются и способны оказать давление на укрепившийся юань.

Торговый диапазон юаня с 21 по 25 октября — 13,30-13,60 рубля.