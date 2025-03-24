Юань под давлением: сложности в экономике КНР ослабляют китайскую валюту

Финансист: курс юаня на этой неделе может пробить отметку 11 рублей

Высокая ключевая ставка и решение российского регулятора оставить ее неизменной способно оказать поддержку рублю в паре с юанем на Московской бирже. Одновременно давление на мировые позиции юаня продолжают оказывать сложности восстановления китайской экономики, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Сейчас валютные курсы отличаются краткосрочными трендами, которые в основном зависят от технических факторов, говорит он.

«Важное значение имеет и новостной фон касательно геополитики. Предсказать его весьма сложно, но при благоприятном сценарии не будет удивительным, если курс юаня пробьет 11 руб. (доллар и евро по динамике обесценятся в соответствии с текущими кросс-курсами к юаню)», — отмечает Тимошенко.

В среднесрочной перспективе на первый план выйдет статистика по платежному балансу, которая способна скорректировать в том числе и расстановку сил в паре рубль-юань. Эксперт напоминает, что в бюджете – 2025 заложена стоимость нефти URALS 6 700 руб. при текущей стоимости 5 500 руб.

Тем временем давление на мировые позиции юаня продолжают оказывать сложности восстановления китайской экономики, снижение налоговых поступлений в нее, а также тарифная политика США, в ответ на ужесточение которой КНР уменьшила покупки хлопка из США, а также некоторых типов автомобилей, констатирует Тимошенко.

Среди мер поддержки экономики КНР можно отметить ставку Китая на увеличение запасов ключевых промышленных металлов на фоне роста спроса на энергоносители.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня с 24 по 28 марта составит 11,25-11,75 рубля.