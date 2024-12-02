Юань на Мосбирже показывает волатильность

Юань на Московской бирже демонстрирует относительную волатильность после нескольких дней уверенного укрепления. При этом на рубль в этой паре все еще продолжают давить множество факторов, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Главным фактором давления на рубль стали новые санкции, которые технически усложнили поступление валюты в локальный контур, до платежного баланса, конкретизирует эксперт.

«Поддержать мировые позиции юаня может продолжение властями КНР курса стимулирования экономической активности в Китае. При этом на текущий момент пока еще не отмечается ярких результатов, поскольку давление на экономику оказывает перспективы жесткой торговой политики нового руководства США по отношению к Китаю, новые импортные пошлины», — отмечает Тимошенко.

Мировой рынок наблюдает за тем, какие шаги будет предпринимать Центральный банк Китая и захочет ли повышать ставки в рамках стабилизации курса юаня для борьбы с потенциальным увеличением оттока капитала из КНР, но при этом с возможным ущербом для экономической ситуации в стране в целом, говорит эксперт.

Торговый диапазон​ юаня в период со 2 по 6 декабря 2024 года составит 14,75-15,25 рублей, прогнозирует Тимошенко.