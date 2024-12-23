Юань может ослабнуть к рублю на фоне приближения налогового периода

Китайский юань в паре с рублем на Московской бирже может немного ослабнуть на фоне приближения налогового периода в конце месяца и продажи валюты экспортерами, которые способны поддержать рубль сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом российская национальная валюта может оказаться под давлением в случае снижения нефтяных цен, которые в последние дни демонстрируют волатильность, добавил он.

«Напряженности китайской валюте на мировом рынке способны добавить вновь активизирующиеся обсуждения перспектив ужесточения торговой войны США с Китаем, которая может заметно ударить по рынку электроники и производству автомобилей в КНР», — заявил Тимошенко.

В числе новостей, благоприятных для экономик КНР и РФ, а также их валют — сообщение о наращивании Россией поставок нефти в Китай в уходящем году до 99 млн тонн, отметил эксперт.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня на этой неделе 13,75-14,25 рубля.