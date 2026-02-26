«Яндекс» занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета в 2026 году

На данный момент компания «Яндекс» является лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета в 2026 году. Ее стоимость составляет $24,3 млрд, сообщает Forbes .

На втором месте рейтинга находится компания Ozon, стоимость которой достигла $13,4 млрд. Третью строчку в рейтинге занимает объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ), ее стоимость — $12,6 млрд.

В рейтинг крупнейших компаний Рунета также вошли Avito ($5,5 млрд), Cloud.ru ($3,1 млрд), МТС Web Services ($2,6 млрд), VK ($2,3 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд), «СКБ Контур» ($1,9 млрд) и HeadHunter ($1,8 млрд).

При этом во время отбора учитывались только компании, чья выручка формируется исключительно в интернете, и не рассматривались те, чей бизнес мог бы существовать без Сети.

