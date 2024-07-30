сегодня в 13:31

«Яндекс» планирует выплатить первые в своей истории дивиденды

Российская ИТ-компания «Яндекс» может выплатить первые в своей истории дивиденды: они могут составить 80 рублей на акцию. В случае принятия советом директоров и акционеров положительного решения, дивиденды будут выплачены до конца октября, сообщили в компании.

В будущем «Яндекс» сможет платить дивиденды на полугодовой основе, если совет директоров сделает соответствующие рекомендации, а общее собрание акционеров это поддержит.

Во втором квартале текущего года «Яндекс» увеличил квартальную выручку на 37% до 249,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 56% и достигла 47,6 млрд рублей, рентабельность по показателю составила 19,1% (16,8% годом ранее).

По прогнозам компании, общая выручка по итогам года может вырасти на 38–40%.

В самом начале торгов 24 июля цена акций «Яндекса» выросла на 10%. Как рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, произошло это по нескольким причинам. Прежде всего, стоимость бумаг выросла из-за эффекта низкой базы.