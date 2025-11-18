Ямальцы активно используют ИИ при трудоустройстве, но скрывают это

На Ямале 39% работодателей демонстрируют неодобрение в связи с применением искусственного интеллекта (ИИ) кандидатами при выполнении проверочных заданий. Однако жители ЯНАО не видят ничего предосудительного в использовании нейросетей при поиске работы, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на исследование SuperJob.

По данным исследования, рекрутеры все чаще сталкиваются с тем, что соискатели прибегают к помощи ИИ во время вступительных испытаний. В Ямало-Ненецком автономном округе с подобной ситуацией столкнулся 31% опрошенных HR-специалистов.

В опросе, проведенном с начала сентября до середины ноября 2025 года, приняли участие 50 специалистов по управлению персоналом. Лишь 6% соискателей открыто признались в использовании ИИ, в то время как еще 25% подобных случаев были выявлены рекрутерами по определенным признакам.

Мнение работодателей разделилось: 29% респондентов не высказали негативного отношения к использованию нейросетей, а 20% придерживаются нейтральной позиции. Аналитики подчеркивают, что единое отношение к ИИ в HR-сфере еще не сформировалось. Несмотря на активное применение ИИ соискателями, это явление остается относительно новым и требует адаптации существующих правил приема на работу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.