Ялтинский морской порт могут продать 1,49 млрд рублей

Крымские власти нашли покупателя на Ялтинский морской порт. На торгах на этот объект был единственный участник — ООО «Черноморское развитие», сообщает «Коммерсант» .

Компания может выкупить порт за 1,49 млрд рублей. «Черноморское развитие», возможно, связано с проектом яхтенной марины в Балаклаве.

В порту Ялты есть пассажирский (на 1,3 млн человек в год) и грузовой терминалы. Ранее власти полуострова обсуждали создание там марины, чтобы развивать на территории яхтенный туризм.

Компания контролируется ЗПИФ «Ангаже», которым управляет УК «Фин-Партнер» Алексея Сорокина. Еще она связана с проектом марины в Балаклаве. В 2018 году подконтрольный Аркадию Ротенбергу «Стройгазмонтаж» выигрывал конкурс на работы по указанному проекту.

В РСТ видят дефицит инфраструктуры для яхтенного туризма в Крыму, но при этом там еще нет ажиотажного спроса на стоянки.