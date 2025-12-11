Яблочное пюре впервые начали изготавливать на астраханском заводе

В Красноярском районе Астраханской области на заводе «Томарина» начал свою работу крупный цех по переработке яблок. В 2025 году здесь впервые запустили производство пюре из этих фруктов, сообщает «Бриф24» со ссылкой на управление пресс-службы и информации главы Астраханской области.

Эксперты используют различные сорта яблок — от зеленого до насыщенного красного цвета: голден делишес, фуджи и гренни смит. Все фрукты подвергаются тщательному входному контролю качества, выявлению вредителей и примесей, а также мойке и сортировке — как оптической, так и ручной. В 2026 году сезон переработки яблок будет проходить с октября по декабрь.

«Томарина» — предприятие, расположенное в Красноярском районе. Представляет собой высокотехнологичное производство полного цикла, которое развернуло масштабную деятельность по переработке томатов и яблок.

В 2025 году на заводе впервые начали изготавливать яблочное пюре, которое отправляется крупным российским производителям соков и детского питания для выпуска конечной продукции.

