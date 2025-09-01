«Я вообще ни за что не плачу»: Силуанов ответил на вопрос о картах РФ за рубежом
Силуанов рассказал, что во время поездки на саммит ШОС в Китай ничего не платит
Фото - © РИА Новости, Вячеслав Прокофьев
Министр финансов России Антон Силуанов признался, что во время поездки на саммит ШОС в китайском Тяньцзине ничего не платит. Так он ответил на вопрос корреспондента Кремлевского пула Александра Юнашева об использовании российских карт в КНР, рассказал журналист в своем Telegram-канале.
«А я вообще ни за что не плачу», — отметил Силуанов.
Александр Юнашев рассмеялся. Затем журналист спросил, оплачивается ли поездка министра налогами россиян. Антон Силуанов тоже начал смеяться. После этого к разговору присоединился глава Роснефти Игорь Сечин.
«Наши налоги», — сказал он.
Саммит ШОС проводится в китайском Тяньцзине. Он проходит 31 августа и 1 сентября.