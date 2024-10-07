Известный производитель колбасы обанкротился и остался должен 45 млн руб

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«Петровские колбасы» объявили о банкротстве с долгом в 44,8 млн руб

Производитель колбас и мясных продуктов ООО «МПК „Петровские деликатесы“» объявил о собственном банкротстве. Сумма неисполненных долгов предприятия достигла 44,8 млн рублей. Заявление о банкротстве уже опубликовано на сайте арбитражных дел, сообщает «Бриф24» .

На данный момент сумма требований по открытым исполнительным производствам составляет 16,5 млн рублей. В 2024 году доходы компании уменьшились на 33,9%, составив 919,6 млн рублей. При этом чистая прибыль компании за этот период составила всего 4,3 млн рублей, что подчеркивает ухудшение финансовых показателей, отмечали в прессе.

Также в Московский районный суд поступило множество исков о невыплате заработной платы сотрудникам «Петровских деликатесов».

Одной из возможных причин объявления о банкротстве колбасного производителя могла стать неспособность исполнять налоговые обязательства.