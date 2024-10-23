«Известия»: стоимость поездок на такси вырастет в Москве

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С 25 октября в Москве подорожают поездки на такси

Стоимость поездок на такси в Москве увеличится с 25 октября на 25%, сообщает газета «Известия» .

По данным издания, с 25 октября цена за километр пути и минуты в «Яндекс Go» в тарифе «Комфорт» вырастет на 25%.

Водителей такси уже уведомили об изменении цены, указано в публикации.

В пресс-службе «Яндекса» причиной изменений цены поездок назвали дефицит водителей и транспортные расходы.

Ранее в общественном совете по развитию такси предположили, что к концу года поездки подорожают на треть.