По мнению аналитиков, 2026 год может стать периодом умеренного ослабления российского рубля после его рекордного укрепления в 2025 году, пишет газета «Известия» .

Основными факторами давления на национальную валюту станут ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 12%, сокращение профицита торгового баланса и уменьшение объемов продажи валюты по бюджетному правилу.

В базовом сценарии средний курс доллара в 2026 году составит около 85 рублей, а к декабрю может приблизиться к отметке 92 рублей. При негативном развитии событий, включая усиление санкций, стоимость доллара может подняться до 98–100 рублей. Евро при этом может показать более значительный рост относительно рубля, потенциально достигнув трехзначных значений. Курс юаня ожидается более стабильным, с прогнозом на конец года в районе 12,5 рубля.

Эксперты подчеркивают, что власти заинтересованы в умеренно слабом курсе рубля для поддержки экспортеров и перехода от сырьевой модели экономики. Ключевой задачей на 2026 год станет сохранение предсказуемости и управляемой волатильности валютного рынка, что создаст условия для стабилизации экономики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.