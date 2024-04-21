Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «ужасной» ситуацию в экономике страны и раскритиковала правительство, которое не позволяет ей повышать налоги для приведения доходов и расходов госбюджета в соответствие, сообщает газета «Известия» .

По данным Минфина Эстонии, в 2024 году дефицит государственного бюджета вырастет до 3,5% ВВП или до 1,3 млрд евро. При этом объем бюджета страны составляет 17 млрд евро. В 2025 году дефицит вырастет до 5,3% ВВП или 2,2 млрд евро.

«Правда в том, что ситуация остается ужасной, и придется продолжать принимать жесткие решения», — сказала Каллас в эфире радиостанции Vikerraadio.

По словам эстонского премьера, если правительство не поднимет налоги, то в стране может появиться делегация Международного валютного фонда (МВФ), которая вынудит проводить более жесткую налоговую политику.

Падения экономических показателей Эстонии продолжается уже 6-й квартал подряд. Последний рост был зафиксирован во II квартале 2022 года. Такой масштабной спад в республике не наблюдался со времен мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.

Отказ Эстонской Республики от российских энергоносителей привел к резкому росту цен на электричество и отопление. Это в свою очередь негативно отразилось на всей экономике страны.

Эстонское правительство, оказавшись перед лицом экономического спада, приняло решение пополнять казну за счет поборов с населения. В начале текущего года в Эстонии вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. При этом значительная часть доходов государства продолжает идти на поддержку Киева, что якобы необходимо для «обеспечения мировой безопасности».