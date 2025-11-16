Аналитик из Израиля, эксперт в области международных конфликтов и кандидат политических наук Юрий Бочаров заявил, что действия Вашингтона, связанные с санкциями, обрели черты международного вымогательства. Если раньше под «рэкетом» понимали криминальные разборки и вымогательство, то сейчас это явление стало элементом государственной политики США, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.

«Сегодня американские санкции превратились в форму международного рэкета: если раньше слово „рэкет“ ассоциировалось с базарными разборками и вымогателями в кожаных куртках, то теперь его аккуратно, но твердо практикуют на уровне государств, и американская санкционная машина стала классическим примером того, как можно „кошмарить“ сразу всех одновременно, зарабатывая на этом вполне официальные миллиарды», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, санкционные меры, введенные США против активов «ЛУКОЙЛа» за рубежом, оказались не просто политическим сигналом в рамках противостояния между Вашингтоном и Москвой, а инструментом, запустившим целую серию экономических процессов в Восточной Европе.

Бочаров отметил, что после расширения пакета ограничений российская компания была вынуждена выставить на продажу свою международную сеть, включающую нефтебазы и перерабатывающие заводы. «ЛУКОЙЛ» начал распродажу активов, среди которых особо выделялся болгарский НПЗ «Нефтохим Бургас» — предприятие с большой мощностью и привлекательной ценой. Появление такого ценного объекта на рынке вызвало ажиотаж, сравнимый с началом сезонной распродажи. Однако, владелец магазина, коим в данном случае являются США, решал, кому разрешено войти, а кому остаться за дверью.

Он подчеркнул, что первая попытка продажи актива выглядела многообещающе: на горизонте появилась международная трейдинговая компания Gunvor. Но позднее эту сделку отменили. По словам Бочарова, соглашение между SOCAR и Cengiz было готово к подписанию, когда американские регулирующие органы неожиданно обновили список ограничений.

Ранее 22 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении «Лукойла» и его дочерних предприятий, в которых компания имеет долю более 50%. Все операции с этими организациями должны быть завершены к 21 ноября. 23 октября Европейский союз в рамках 19-го пакета санкций также ввел ограничения в отношении торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC, базирующегося в Дубае.

