Не главный триггер для рубля: как изменение ставки ЦБ РФ отразится на нацвалюте

Снижение ключевой ставки в РФ ведет к удешевлению кредитов, росту денежной массы и стимулированию инвестиционной активности. Тем не менее, исторический опыт показывает, что снижение ключевой ставки влияет и на курс рубля, сообщил РИАМО аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

На динамику курса также существенно влияют сопутствующие факторы: уровень инфляции, состояние экспортной выручки, приток или отток капитала, геополитическая ситуация, отметил эксперт. Так, например, в июне 2025 года после снижения ставки с 21% до 20% заметной реакции рынка не произошло: курс рубля оставался относительно стабильным. Аналогичные ситуации фиксировались и в другие периоды с 2017 по 2023 год, напомнил аналитик.

Влияние ставки часто нивелируется внешнеэкономическими и политическими факторами, и иногда рубль остается устойчивым даже после ее снижения. Для понимания динамики курса важно учитывать полный набор внутренних и внешних обстоятельств, уверен Лоссан.

По его словам, снижение ключевой ставки Центробанка на 2 процентных пункта может привести к росту курса доллара на 2 рубля.

«В целом снижение ключевой ставки увеличивает риск ослабления национальной валюты, однако на практике в течение последнего десятилетия курс рубля далеко не всегда реагировал на это мгновенно или в ожидаемой степени. Основные драйверы изменений курса — это внешние шоки, отток капитала, а изменения ключевой ставки лишь усиливают или ослабляют эти тренды, не являясь главным триггером», — заключил аналитик.