Изготовителям напитков в России не хватает бутылок

сегодня в 12:29

На фоне увеличения количества продаж напитков, производители стеклотары не успевают изготавливать бутылки. Об этом сообщает « Коммерсант ».

В России наблюдается небольшой дефицит некоторых типов бутылок. С ним сталкиваются в основном маленькие производители напитков.

Так, на российском рынке не хватает стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра. В частности, сложно найти зеленую и оливковую тару типа «Варшава». С такой проблемой столкнулся даже завод «Балтики».

Одна из главных причин, почему производители столкнулись с дефицитом тары, естественная. Летом в России была жаркая погода, из-за чего жители чаще покупали напитки в магазинах.

Ранее сообщалось, что во время акции жители Подмосковья сдали 40 тыс. бутылок. В мероприятии принимали участие преимущественно школьники.