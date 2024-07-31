Итоги социально-экономического развития за январь–июнь подвели в Подмосковье

Подведены итоги социально-экономического развития Подмосковья в январе–июне 2024 года, сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

Промышленность формирует 21,7% валового регионального продукта. Индекс промышленного производства в первом полугодии 2024 года составил 112,2%. Производство обрабатывающих отраслей выросло на 12,7%. Практически все подотрасли комплекса сохранили положительную динамику выпуска. При этом значительно улучшилась динамика в производстве готовых металлических изделий (+42%), резиновых и пластмассовых изделий (+35,6%), машин и оборудования (+16,6%), пищевых продуктов (+11%).

Добыча полезных ископаемых увеличилась на 8,6%, обеспечение электроэнергией, газом и паром — на 7%, водоснабжение и деятельность по утилизации отходов — на 7,7%.

Объем отгруженных промышленных товаров достиг 3 трлн рублей, показав прирост к полугодовому уровню 2023 года на 21,7%. Важно отметить, что в общем объеме отгрузки 89,3% приходится на продукцию обрабатывающих отраслей.

Объем работ в строительстве за 6 месяцев превысил 249 млрд рублей, что на 0,8% ниже значения показателя за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот грузовых автомобилей превысил 7 млрд т-км, прирост — 13,9%. При этом перевезено 25 млн тонн грузов, что на 13,6% больше, чем в январе–июне 2023 г.

Выраженную положительную динамику демонстрируют и регулярные автобусные перевозки. В первом полугодии 2024 года пассажирооборот автобусов составил 5 млрд пас — км, перевезено 354 млн пассажиров, что на 17,4% больше, за аналогичный период прошлого года.

Оборот розничной торговли в Подмосковье по итогам первых 6 месяцев текущего года составил 2,1 трлн рублей, что на 10,5% превышает уровень января-июня 2023 года. Розничный рынок в Подмосковье хорошо развит и удобен для покупателей, существуют различные торговые форматы — от крупных сетевых гипермаркетов и торговых центров до ярмарок, фермерских рынков и павильонов. Согласно статистике жители региона начали покупать больше видео- и аудиотехники (+74%), лекарств (+50,6%) и компьютеров и ПО (+48,2%).

В первом полугодии 2024 года объем платных услуг населению увеличился на 4,7% до 461 млрд рублей.

За январь–май 2024 года размер среднемесячной заработной платы вырос на 20,2% и достиг 91,8 тыс. рублей. Уровень безработицы держится на исторических минимумах — по сравнению с концом июня 2023 г. численность зарегистрированных безработных снизилась почти в 2 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.