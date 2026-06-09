IT-компания из ОЭЗ Дубна получила статус МТК в Подмосковье

Компания «МЫ-БУДУЩЕЕ», резидент ОЭЗ «Дубна», вошла в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России. Новый статус даст предприятию доступ к льготному финансированию и грантовым программам, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ООО «МЫ-БУДУЩЕЕ» реализует в особой экономической зоне «Дубна» проект по созданию единой цифровой платформы с инструментами искусственного интеллекта. Решение предназначено для комплексной автоматизации бизнес-процессов и обслуживания корпоративных и частных клиентов.

Платформа интегрируется с корпоративными базами данных и учетными системами, включая 1С. Она обеспечивает централизованное хранение информации о сделках, заказах, поставках и финансовых операциях. По оценке разработчиков, внедрение системы позволит значительно ускорить обработку задач, сократить трудозатраты и повысить прозрачность управления бизнесом.

Статус малой технологической компании открывает предприятию приоритетный доступ к инструментам господдержки, в том числе к льготному кредитованию и грантовому финансированию. В управляющей компании ОЭЗ подчеркнули, что поддержка технологических стартапов остается одним из ключевых направлений работы площадки и способствует коммерциализации инновационных разработок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.