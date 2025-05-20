ИТ-компания из Королева представляет Россию на выставке в Иране

В Тегеране (Иран) стартовала международная выставка Iran Agrofood 2025 — одно из ключевых событий агропромышленного комплекса региона. В составе делегации Московской области — королёвская ИТ-компания TransNetIQ, представляющая цифровую платформу СПУТНИК-AGRO для промышленного животноводства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

СПУТНИК-AGRO — это отечественное программное решение, позволяющее агропредприятиям автоматизировать управление животноводческими фермами, контролировать биологические процессы, анализировать продуктивность, снижать издержки и выстраивать единое цифровое управление производством.

На выставке продукт представляют генеральный директор королевской компании Виталий Полторацкий и ведущий инженер Сергей Куняев. Специалисты проводят презентации, отвечают на вопросы иранских партнеров и участвуют в B2B-встречах с представителями агробизнеса.

TransNetIQ — ИТ-компания из Королева, специализирующаяся на разработке и внедрении автоматизированных систем для бизнеса и государства. За 14 лет работы реализовано более 140 проектов, в штате компании — доктора и кандидаты наук, высококвалифицированные разработчики и аналитики. Это позволяет предприятиям строить цифровые двойники, интегрировать ключевые бизнес-процессы и адаптировать системы под конкретные задачи.

Iran Agrofood 2025 проходит с 19 по 22 мая в выставочном центре Тегерана. В этом году в выставке участвуют 851 экспонент из 13 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.