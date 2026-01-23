ИТ-компании Подмосковья приглашают к участию в акселераторе «Спринт 2.0»

Прием заявок на участие в акселераторе «Спринт 2.0» для ИТ-компаний из Подмосковья открыт до 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Российские ИТ-компании из Подмосковья, разрабатывающие решения для замены иностранного программного обеспечения, могут подать заявку на участие в акселерационной программе «Спринт 2.0». Программа рассчитана на три месяца и проводится бесплатно. Участники смогут увеличить продажи, сформировать сильную команду, запустить маркетинг и масштабировать бизнес.

К участию допускаются российские юридические лица с командой не менее двух человек, наличием MVP (уровень готовности технологии не ниже 5), соответствием приоритетным направлениям и ресурсами на весь период программы.

Заявки принимаются на официальном сайте акселератора до 16 февраля. Старт программы запланирован на май 2026 года. Проект реализует ФРИИ при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье и «Росатом» будут развивать цифровые решения. Совместная работа будет направлена на развитие промышленного потенциала Подмосковья, обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

«Цифровизация сегодня пронизывает практически все сферы нашей жизни, делает ее проще, удобнее, эффективнее. Это неизбежно ведет к необходимости уметь работать с большим объемом данных. И не менее важная задача — создавать системы хранения данных», — сказал Воробьев.