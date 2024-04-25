IT-эксперт рассказал, как избежать рисков при ввозе смартфонов через Индию

IT-эксперт: при ввозе смартфона через Индию надо проверить его на оригинальность

Чтобы дать корректную оценку всем рискам касаемо ввоза смартфонов в РФ через Индию, необходимо учитывать, что Россия оплачивает поставки рублем, поэтому в цепочке поставщиков появляются новые контрагенты, которые тоже забирают процент прибыли, отметил в беседе с РИАМО ИТ-эксперт, преподаватель программирования Кирилл Ситнов.

Индия в феврале поставила в Россию смартфоны на рекордные 36 миллионов долларов, что сделало их главным экспортным товаром этой южноазиатской страны в направлении РФ, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.

Специалист также обратил внимание на то, что многим компаниям приходится взваливать на свои плечи гарантийное обслуживание, чтобы не терять клиентов, так как ушедшие производители оказывать услуги ремонта для новых клиентов не будут, и что дополнительная диагностика и оптимизация техники под внутренний рынок РФ закладывается в цену.

Чтобы избежать рисков и неприятных сюрпризов при поставках смартфонов по параллельному импорту, Ситнов дал следующие советы:

проверять товар на оригинальность, поскольку недобросовестные поставщики могут подсунуть либо восстановленный смартфон, либо реплику;

искать ответственных официальных поставщиков, ведь сам производитель не берет ответственность за товары, купленные по параллельному импорту;

попытаться получить гарантийные условия у поставщика (это будет закладываться в стоимость продукта).

Эксперт дал совет покупателям.

«Если вы уже проверили поставщика по всем пунктам выше и готовы у него покупать телефон, то осталась последняя проверка. Дело в том, что производители смартфонов устанавливают в них так называемые бэнды, или частоты связи LTE. Если у гаджета нет тех бэндов, которые есть в РФ, то тогда в России он будет работать без 4G», — рассказал специалист.