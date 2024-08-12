IT-эксперт предостерег от мошеннической схемы с переводами внутри банка

IT-эксперт: мошенники могут перевести деньги и пожаловаться на операцию в банк

В рамках мошеннической схемы жертве средства переводит человек, который после закрытия сделки обращается в банк и сообщает, что рублевый перевод совершен под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Допустим, вы совершаете крупную продажу товаров или услуг. Или, может быть, с вами расплатился иностранный поставщик/заказчик криптовалютой, и вы решили ее продать. За вашу криптовалюту вам осуществляет перевод денег человек, который после закрытия сделки обращается в банк и сообщает, что рублевый перевод совершен под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием», — рассказал Косарев.

Он добавил, что на этом этапе банк блокирует счет и возвращает отправителю деньги.

«Согласно изученным случаям, такая практика бывает при переводах внутри одного банка. В итоге злоумышленник и с криптовалютой, и с возвращенными деньгами», — отметил эксперт.