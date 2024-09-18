Исследование: женщины чаще платят за такси, а мужчины — за обслуживание авто

Траты россиян на путешествия минувшим летом показывают, что самыми популярными видами транспорта для этих целей был общественный транспорт, автомобили, такси, ж/д и авиаперелеты, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Общественный транспорт — лидер платежей

Первую строчку рейтинга занимает столь популярный у россиян и в будни, и в каникулы общественный транспорт. В статистику вошли платежи по картам банка за поездки городскими, пригородными и междугородними автобусными маршрутами, на метро, в трамвае, в троллейбусе и пр. По данным финансовой организации, минувшим летом их доля в вышеупомянутой пятерке составила 48%.

Средний чек за проезд на общественном транспорте летом 2024 года — 120 руб.

При этом, как показала статистика, женщины чаще, чем мужчины пользуются его услугами. Летом на них пришлось 57% платежей, а на мужчин — оставшиеся 43%.

33% платежей за путешествия популярными видами транспорта — у автомобилей

Второе место в зависимости от числа платежей летом — у поездок на автомобиле. Сюда вошли траты на АЗС, покупки автошин, автозапчастей и аксессуаров, оплата услуг станций техобслуживания и пр. Как показала статистика, доля таких покупок по картам банка в вышеупомянутом топ-5 летом 2024 года составила 33%.

Средняя сумма платежа за обслуживание автомобиля в июне–августе была 1 775 руб. Кстати, мужчины здесь лидируют с заметным отрывом — 72% платежей против 28% у женщин.

Женщины — лидеры платежей за услуги такси минувшим летом

На третьей строчке — такси. Доля платежей за его услуги в июне–августе 2024 года составила 15% в рассматриваемой пятерке.

Средний чек на одну поездку в такси летом текущего года — 561 руб. При этом женщины чаще пользуются их услугами. На них в июне–августе пришелся 51% платежей, а на мужчин — 49%.

3% платежей — у ж/д билетов

Путешествия на поезде — на четвертой позиции летнего транспортного рейтинга. Согласно статистике банка «Русский Стандарт», доля покупок ж/д билетов летом 2024 года составила 3% среди указанной пятерки. А средний чек — 7 429 руб.

Как показала статистика банка, женщины чаще покупают железнодорожные билеты. Летом на них пришлось 59% таких платежей, а на мужчин — 41%.

Мужчины лидируют в покупках билетов на самолет

И, наконец, на пятой позиции — летние платежи за авиаперелеты. Их доля составила около 1%. Средний чек одной покупки билетов на самолет по картам банка минувшим летом составил 18 757 руб.

При этом лидерами в платежах здесь стали мужчины — 53% против 47% у женщин.