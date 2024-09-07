Исследование Moneyman: россияне стали реже брать займы на короткие сроки

Жители РФ в январе–августе уменьшили спрос на займы до семи дней и на 8-14 дней по сравнению с таким же периодом 2023 года, сообщает РИА Новости .

Исследование на эту тему провел онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

По данным самого популярного сегмента краткосрочных займов «До зарплаты» на общую сумму до 30 тыс. рублей, доли запросов россиян на займы сроками до 7 дней и 8-14 дней понизились с 12,2% до 9,7% (-2,5 проц. пункта) и с 17,6% до 14,5% (-3,1 проц. пункта) соответственно.

При этом отмечается рост доли запросов на займы со более длительными сроками: 15-21 день, 22-29 дней и 1 месяц.

Специалисты считают, что клиентам сейчас выгоднее максимально сдвигать сроки возвращения займов в рамках договоров, пользуясь заемными средствами дольше за такую же стоимость.