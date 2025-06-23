Исследование: 85% работодателей в РФ готовы нанять сотрудников старшего возраста

Более 80% компаний открыты к трудоустройству кандидатов старшего возраста. Согласно совместному исследованию аналитиков «Работы.ру» и «Московского долголетия», 85% российских работодателей готовы брать на работу соискателей зрелого возраста, сообщает RT .

Треть респондентов отметили, что приглашают сотрудников старшего возраста на любые должности в своих организациях.

«Чаще всего этот вариант отмечали представители микробизнеса (до 15 сотрудников) — 53%. При этом 52% опрошенных уточнили, что наем старших соискателей зависит от опыта и позиции, куда нужен сотрудник. Этот вариант ответа был наиболее популярен среди представителей малого бизнеса (от 16 до 100 сотрудников) — 67% — и крупного бизнеса (более 250 сотрудников) — 63%», — отметили в исследовании.

Среди ключевых преимуществ возрастных сотрудников работодатели выделили профессиональный и жизненный опыт (79%), ответственность (65%), заинтересованность в долгосрочной работе (47%), высокую квалификацию (38%), адекватные зарплатные ожидания (35%) и способность быть наставниками для молодых коллег (32%).

Чаще всего работодатели готовы рассматривать кандидатов старшего возраста на должности специалистов и рядовых сотрудников (59%). 47% компаний заявили, что открыты для их найма на позиции среднего руководства, а 35% — линейного. 29% опрошенных видят их в роли консультантов или экспертов.

Эксперты сообщают, что 24% участников исследования готовы трудоустраивать возрастных соискателей на должности вспомогательного персонала. Столько же работодателей рассматривают их как наставников для молодых специалистов. 18% компаний готовы брать их на топ-менеджерские позиции, а 9% — в качестве внештатных сотрудников.

Всего в опросе приняли участие свыше 350 работодателей (руководители, HR-директора, рекрутеры и другие специалисты по подбору персонала) из всех регионов страны.