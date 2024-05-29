Испытания коленных модулей провели на протезном заводе в Щелкове

Предприятие осуществляется полный цикл протезирования конечностей: от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой.

Модель-тестировщик Дмитрий Калачев продемонстрировал, как испытывает коленные модули.

«Первые испытания модули проходят на аппаратах, но мелкие дефекты, как скрипы, люфты, комфортность, может выявить только человек. Если таковые имеются, модуль отправляют на доработку. Коленный модуль, который я ношу в жизни, универсальный и подходит как для повседневной носки, так и при нахождении на природе и даже в воде», — рассказал Дмитрий.

По словам Дмитрия, тестировщиком на протезном предприятии он стал случайно.

«Когда мне предложили сотрудничать, я согласился. Процесс выявления дефектов меня захватывает. Нравится добиваться хорошего результата, ведь в итоге каждый протез станет незаменимым помощником человеку с ОВЗ», — сказал мужчина.

Основные и проверенные методы выявления дефектов — это ходьба по беговой дорожке и на дальние расстояния, спуск и поднимание по лестнице.

После демонстрации испытаний Дмитрий поделился случаем из жизни.

«Человек с ОВЗ не всегда заметен окружающим. Так, на прежней работе по ремонту бытовой техники коллеги долго не знали о моем протезе. Мне приходилось наравне со всеми двигать холодильники и прочее. Когда спустя полгода все узнали, мне не разрешали поднимать тяжелое. Было приятно видеть заботу со стороны коллег», — поделился Дмитрий.

Группа компаний МЕТИЗ производит модули для протезов всех категорий для пациентов с разным весом и разным уровнем физической активности: углепластиковые стопы (в том числе водостойкие); коленные модули — полицентрические, пневматические, гидравлические (в том числе водостойкие); многофункциональные бионические протезы кистей; адаптеры: регулируемые; нержавеющие из стали, титана, алюминия; надколенные поворотные.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.