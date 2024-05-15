Искусственный интеллект поможет малому бизнесу общаться с клиентами

Скоро МТС запустит мобильную виртуальную АТС — универсального цифрового помощника для звонков и работе с клиентами под управлением искусственного интеллекта в виде мобильного приложения, сообщила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Компания завершает разработку сервиса, который в мобильном приложении позволит малому бизнесу принимать и совершать звонки, записывать, расшифровывать разговоры с клиентами в текст, совершать контекстный поиск по нему, резюмировать содержание бесед с помощью нейросети, распределять задачи между сотрудниками и управлять командной работой.

«Здесь не будет сложного функционала, вроде полновесной CRM-системы или сложной маршрутизации, для настройки которых может потребоваться целый учебник, — такая суета при интеграции обычно отпугивает загруженных владельцев небольшого бизнеса. В МТС Optimus весь функционал подключается онлайн за несколько минут, без необходимости посещения салонов связи», — рассказала Галактионова.

Сервис МТС Optimus создается на базе облачной коммуникационной платформы МТС Exolve, запущенной в начале этого года с использованием решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие маркетплейсы России и компании среднего и малого бизнеса.