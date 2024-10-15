Исход выборов в США повлияет на цены на золото к концу 2024 года

Пока победитель неочевиден, а взгляды претендентов на происходящие геополитические и экономические события существенно разнятся, отмечает эксперт.

Несмотря на довольно жесткие заявления кандидата Дональда Трампа в отношении экономической политики Китая, он все же выступает против использования доллара в качестве оружия в решении геополитических задач, высказывает более сдержанную позицию и в отношении украинского конфликта, видит угрозы во все расширяющемся госдолге США.

«Кандидат от демократов (Камала — ред.) Харрис вынуждена будет продолжать политику текущего президента (Джо Байдена — ред.), а это и дальнейшее нагнетание ситуации вокруг Китая, поддержка известных военных конфликтов, безалаберное отношение к госфинансам страны. Поэтому победа Харрис вероятно станет очередным триггером роста котировок золота, добавит росту и вероятное дальнейшее снижение ставок от ФРС США», — высказывает свое мнение эксперт.

Он добавил, что эти события способны «подкинуть» стоимость желтого металла к отметке 2 900 долларов за унцию уже к концу года. И, напротив, победа Трампа даст передышку в восхождении цен. Падения ниже 2 500 при этом ожидать не стоит.