«Ирбис Моторз» из Орехово-Зуевского округа выпустит новый квадроцикл в 2026 году

Компания «Ирбис Моторз» из Орехово-Зуевского округа планирует в 2026 году начать производство отечественного полноприводного квадроцикла с двигателем объемом от 300 до 500 кубических сантиметров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году предприятие также полностью обновило модельный ряд снегоходов. В ассортименте представлены универсальные модели, а также техника для сложных задач. Новинки подходят как для начинающих, так и для опытных пользователей.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий отметил экспериментальный электрический снегоход, который можно зарядить от обычной розетки 220 вольт за 7–8 часов. По его словам, это шаг к внедрению новых технологий и экологичных решений.

Ранее предприятие посетили участники СВО и ученики школы № 1 им. Героя РФ Л. И. Шулайкиной в рамках программы «Промышленный туризм».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.