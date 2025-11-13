Инженеры из Петербурга создают инновационные решетки для малых ядерных реакторов

Инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разрабатывают уникальные перемешивающие решетки для малых модульных ядерных реакторов, которые будут производиться с помощью 3D-печати, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Специалисты СПбПУ работают над созданием усовершенствованной перемешивающей решетки для малых модульных ядерных реакторов. Новое изделие проектируется специально для аддитивного производства, что делает его уникальным в мировом масштабе.

По информации университета, внедрение таких решеток позволит снизить стоимость вырабатываемой электроэнергии на 5%. Это особенно важно для обеспечения электроэнергией отдаленных и труднодоступных регионов России. Разработка ведется при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».

Проект рассчитан на три года. В настоящее время ученые разрабатывают методологию цифрового проектирования, которая позволит определить ключевые показатели и их влияние на эффективность работы решетки. Также ведется работа над усовершенствованием конструкции для повышения целевых характеристик изделия.

