Инженеры из Долгопрудного создали робота для автоматизации складов в Подмосковье

Инженеры МФТИ из Долгопрудного создали комплекс управления, который позволяет обычным электротележкам перемещаться по складу без участия человека. Система подключается к управляющему контроллеру тележки через стандартную CAN-шину, при этом рулевое управление должно осуществляться электромотором.

Роботизированное решение полностью заменяет оператора: навигация осуществляется по оптическим меткам, размещенным на потолке склада. Благодаря этому система способна работать автономно и выполнять задачи по перевозке паллет круглосуточно.

По оценкам разработчиков, внедрение робота позволит значительно снизить затраты на персонал, так как для круглосуточной работы одного транспортировщика требуется четыре сотрудника, а робот может работать без перерывов. Логистические компании рассматривают технологию как эффективный инструмент оптимизации процессов.

В 2025 году система прошла пилотное тестирование у крупного федерального ритейлера, а затем была внедрена на складе дистрибутора автозапчастей. За три месяца автоматизированная система выполнила около 2 000 задач по перевозке паллет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.