Инженер из Сергиева Посада победила в конкурсе в Подмосковье

Инженер-лаборант из Сергиево-Посадского округа Елена Подолько заняла первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Она представит Подмосковье на федеральном этапе 8–9 сентября 2026 года в Череповце, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Елена Подолько работает в АО «Новые технологии и материалы». Региональный этап конкурса прошел на базе Череповецкого химико-технологического колледжа. Участники продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, необходимые в работе лаборанта химического анализа.

Конкурсная программа включала тестирование по разделам аналитической химии, решение профильных задач и выполнение практических заданий. Конкурсанты готовили растворы и проводили спектрофотометрический анализ, что требует высокой квалификации и уверенного владения методами химического контроля.

Елена окончила химический факультет МГУ с красным дипломом и более пяти лет работает в сфере лабораторного контроля. В компании она отвечает за точность результатов исследований и качество анализов.

«Было приятно проверить свои знания, пообщаться с коллегами и увидеть, как решают профессиональные задачи специалисты из других организаций. Самым сложным оказалось выполнение практической работы в непривычных условиях. Программа конкурса уже известна, я планирую начать подготовку к следующему этапу уже сейчас», — поделилась Елена Подолько.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Его цель — повысить престиж рабочих и инженерно-технических специальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.