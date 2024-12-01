Инвестпортал Подмосковья меняют под запросы предпринимателей

На инвестиционном портале Подмосковья идет редизайн для повышения удобства и информативности. Вносимые изменения основаны на запросах и замечаниях предпринимателей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Функционал инвестпортала постоянно расширяется, а это требует новых визуальных и структурных решений. Уже обновлен дизайн главной страницы — он стал более современным. Структура сайта также становится более понятной, простой и удобной. Все вносимые изменения основаны на пожеланиях целевой аудитории».

Визуальный контент портала теперь более привлекательный, информативный и современный. Улучшенная навигация позволяет легко находить необходимую информацию и быстро переходить к нужным разделам. Также добавлен раздел reels с актуальными новостями о возможностях для бизнеса.

Благодаря редизайну подмосковным предпринимателям стало проще получать доступ к необходимой информации, оставлять обращения и получать ответы на них.

При этом текущий функционал инвестпортала не нарушен: бизнесу по-прежнему доступны все сервисы и возможности сайта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.