«Инвестпалата» оценила спрос нерезидентов на обмен активами в десятки млрд руб

Спрос иностранных инвесторов на обмен активами можно измерить десятками миллиардов рублей, сообщает ТАСС .

Гендиректор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин отметил, что компания будет организовывать торги по выкупу заблокированных иностранных ценны бумаг в рамках президентского указа 844.

При этом иностранные инвесторы готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Их спрос можно измерить миллиардами рублей.

Нерезидентам всего принадлежало около 50% акций, которые находились в свободном обращении в российских голубых фишках. Общая сумма составляет 450 млрд рублей.