«Инвестпалата» оценила спрос нерезидентов на обмен активами в десятки млрд руб
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Спрос иностранных инвесторов на обмен активами можно измерить десятками миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
Гендиректор брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексей Седушкин отметил, что компания будет организовывать торги по выкупу заблокированных иностранных ценны бумаг в рамках президентского указа 844.
При этом иностранные инвесторы готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Их спрос можно измерить миллиардами рублей.
Нерезидентам всего принадлежало около 50% акций, которые находились в свободном обращении в российских голубых фишках. Общая сумма составляет 450 млрд рублей.