Инвесторы ждут итогов встречи Трампа с Зеленским для новых сигналов

Котировки нефти Brent едва заметно снизились до 65,61 долларов за баррель, тогда как золото слегка отступило до 3373 долларов за унцию. Такая осторожность объясняется неопределенностью вокруг украинского урегулирования — ключевого фактора для дальнейшей динамики.

Аналитики фиксируют противоречивые сигналы: с одной стороны, угроза немедленных санкций против покупателей российской нефти временно отложена, что снимает часть давления. С другой — сохраняется риск ужесточения мер, если переговоры Трампа с Зеленским 18 августа не принесут прогресса. Золото, традиционно выступающее защитным активом, теряет привлекательность на фоне намеков на возможное снижение геополитической напряженности, но глубокой коррекции пока не происходит.

Особое внимание теперь приковано к Вашингтону, где украинский президент попытается убедить Трампа в необходимости сохранения жесткой линии против Москвы. Исход этих переговоров может стать катализатором для новых движений на сырьевых рынках, отмечает издание.