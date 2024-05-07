Инвесторы из Китая хотят разместить заводы в индустриальных парках Подмосковья

В рамках визита в Китай делегация подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области провела серию встреч с руководством высокотехнологичных китайских предприятий, по итогам которых ведутся переговоры о размещении производства в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Мининвества Подмосковья.

Китайским производителям представили инвестиционный потенциал региона, предложения по локализации, рассказали о примерах сотрудничества с уже работающими предприятиями и мерах поддержки для инвесторов Подмосковья.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева пригласила китайский бизнес к активному сотрудничеству.

«Совместные бизнес-проекты выгодны всем участникам внешнеэкономической деятельности. Такие решения создают запрос на дальнейшее развитие, включая новые инвестиции, технологии и рынки. В Подмосковье создана уникальная экосистема для развития бизнеса, что делает регион еще более привлекательным для инвестиций в производство. Инновационная производственная инфраструктура включает индустриальные парки, ОЭЗ, промышленные технопарки и стремительно растущий сегмент «Подмосковье индастриал», позволяя инвесторам в максимально короткие сроки запустить производство на уже оборудованных площадях. В регионе создано уже 5 таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще 9 находятся в стадии реализации», — отметила Зиновьева.

Формат готовой промышленной недвижимости позволяет минимизировать расходы инвесторов на строительство, подведение коммуникаций и значительно сократить сроки запуска предприятия. На встрече с китайскими компаниями учредитель холдинга «Строительный альянс», заместитель председателя СПП «Иволга» Артем Петрухин подчеркнул, что инвестору достаточно выбрать помещение, завезти оборудование и запустить производство.

«Китайским партнерам были предложены комплексные решения в формате «Подмосковье индастриал», которые позволяют значительно улучшить логистику предприятий различных отраслей благодаря возможности адаптации под различные виды бизнеса и удобным локациям в регионе. Концепция производственного коворкинга в индустриальном парке «Есипово» привлекла наибольшее внимание китайских производителей, тем самым подтверждая сложившийся тренд в Московской области — по итогам первого квартала 2024 года 57% ввода составили объекты категории light industrial», — рассказал Петрухин.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» является площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. К примеру, на территории индустриального парка «Есипово» уже запущен на полную мощность завод компании «СиЭнПи Рус» — лидирующего производителя насосного оборудования в Китае. Ежегодно на предприятии планируют выпускать до 1000 промышленных насосных станций повышения давления и пожаротушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.