Инвестор вложит 175 млн рублей в производство изделий из полиуретана в Коломне

Помощь застройщику в оформлении и подготовке всех необходимых согласований и документов для оперативного выхода на этап начала стройки обеспечил персональный менеджер, что позволило получить разрешение на строительство с первого раза и в максимально короткие сроки.

Застройщик планирует в марте 2025 года запустить в Коломне цех по производству полиуретановых изделий. С его введением в эксплуатацию здесь будут выпускать до 1,5 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект достигнут 175 млн рублей.

Площадь объекта превысит 2 тыс. кв. метров. С запуском производства в Коломне начнут выпускать полиуретановые и резинотехнические изделия методом машинной заливки для металлургии и горнодобывающей отрасли. В том числе уплотнения, ролики, листы и плиты, а также корпусные детали рабочих колес для специализированного горно-обогатительного оборудования.

Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно следующим образом: через адрес электронной почты: css@mosreg.ru, заполнив заявку на официальном сайте css.mosreg.ru или позвонив по телефону 8 (498) 602-00-00.

Все услуги центр содействия строительству оказывает бесплатно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями